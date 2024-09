Ieri, lunedì 16 settembre, ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello.

Nel corso della prima puntata, ha fatto il suo ingresso nella Casa la prima parte dei concorrenti (nella puntata di giovedì ci saranno altri ingressi), e tra questi c’era anche Enzo Paolo Turchi. Proprio quest’ultimo, durante il pranzo, ha rivelato di aver ricevuto alcuni consigli da parte di un ex vippone, ovvero Alex Belli. Ma se pensate si tratti di qualche “dritta” per arrivare in fondo al reality, vi sbagliate di grosso. Si tratta, invece, di una questione relativa al cibo.

“Quando c’è la puntata mi hanno suggerito di preparare due teglie di pasta al forno. E’ un consiglio”, ha detto il ballerino. Luca Calvani, seduto al suo fianco, ha subito ipotizzato che il consiglio venisse da Carmen Russo, ex vippona e compagna di Enzo Paolo. In realtà, il suggerimento è arrivato da Alex Belli, grande protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.