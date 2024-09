Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c’è anche Shaila Gatta.

Aversana, classe 1996, cresce a Secondigliano. Lascia gli studi a 16 anni per trasferirsi a Roma e coltivare la passione del ballo, lavorando contestualmente in un call center. Riesce ad accedere ad Amici di Maria De Filippi a febbraio 2015 (nell’edizione vinta dai The Kolors). Due anni più tardi diventa la velina bruna di Striscia la Notizia, diventando la velina dei record (928 puntate). E’ stata coreografa di numerosi programmi tv. Il suo nome è un omaggio a Shila Risolo di Non è la Rai.

Nella giornata di ieri, parlando proprio del suo percorso ad Amici, Shaila ha rivelato che l’esperienza che ha vissuto nel talent show è molto simile a quella del Grande Fratello. Lì, infatti, gli allievi erano rinchiusi in questa grande casa con le telecamere che seguivano ogni loro spostamento. Però, prima che la gieffina potesse completare il suo discorso, la regia le ha silenziato il microfono. Un episodio che non è passato inosservato e che non è stato assolutamente apprezzato dai telespettatori, anche perché ai più è parso che non stesse rivelando nulla di “compromettente”.