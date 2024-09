Dissing al veleno tra Tony Effe e Fedez. Com’è noto, tra i due rapper non corre buon sangue, e nelle ultime ore si sono scontrati a colpi di stories su Instagram. Tutto è iniziato durante l’estate. Fedez avrebbe chiesto a Tony un featuring per la nuova canzone dell'estate, ma il trapper romano avrebbe rifiutato, come ha confermato lui stesso durante un’ospitata in un programma radiofonico. Ma non è finita qui, perché Tony è stato poi paparazzato a cena con Chiara Ferragni, ormai ex moglie di Fedez. Non ci sarebbe stato nulla tra i due, come confermato sempre dallo stesso trapper: “È un'amica”. Ma veniamo alla stretta attualità.

Ieri sera, Tony Effe ha pubblicato una storia su Instagram in cui scriveva, con lo sfondo nero: “Non svegliare mai il can che dorme”. Frecciatina che non aveva ancora trovato un destinatario fino a poche ore fa, quando Fedez ha risposto con un'altra storia su Instagram: “Non svegliate il cane che dorme che è un casino poi”. Poche ore dopo questo iniziale scambio di quelle che sembravano semplici frecciatine, Tony Effe ha pubblicato un video su Youtube con il suo nuovo brano “64 bars”, nel quale sembra togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Le sue rime taglienti sembrano essere rivolte a Niky Savage e allo stesso Fedez. Tony Effe non nomina mai i diretti interessati, ma è chiaro che si riferisce ai due rapper “rivali”.

“Hai scelto male i tuoi nemici, sei solo un altro dei miei figli”, dice Tony facendo riferimento forse a Niky, ma le rime più affilate sembrerebbero essere proprio rivolte a Fedez. “La Chiara dice che mi adora. Non ti ho lasciato la strofa. Hai chiesto alla mia brutta copia (altro probabile riferimento a Savage, ndr.). Ok. La tua bevanda (potrebbe essere un riferimento a Boem, ndr.) sa di piscio, l'ho bevuta e mi fa schifo. Guarda me sono bellissimo. Fai beneficenza, ma sei un viscido”.

Tony Effe pubblica, infine, un'immagine inequivocabile: Fedez che posa con alcuni agenti della polizia. E poi la provocazione finale: “Ti aspetto Pinocchio”. La risposta di Fedez non si è fatta attendere e promette scintille. Sulle sue storie Instagram scrive, con il dito medio alzato: “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza”.