Pierpaolo Pretelli si appresta a diventare padre per la seconda volta. L’ex gieffino, infatti, dopo il figlio avuto con l’ex compagna Ariadna Romero, aspetta un altro maschietto dall’attuale fidanzata Giulia Salemi.

E’ dunque un gran bel momento per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, anche dal punto di vista professionale. Prossimamente, infatti, debutterà a teatro e vestirà i panni di Rocky Balboa in Rocky – The Musical, basato sull’omonimo film Rocky del 1976. Il libretto da cui è tratto il musical è stato scritto dallo stesso Sylvester Stallone, che ha vestito nella versione statunitense, insieme a Thomas Meehan, il ruolo di produttore.

Proprio alla presentazione della nuova stagione del teatro Brancaccio di Roma, Pierpaolo Pretelli, ai microfoni di SuperguidaTv, ha raccontato le emozioni in vista della nascita del secondogenito: “Avevo 27 anni quando è nato Leonardo, ma l’emozione sarà la stessa, i figl so piezz e cor. Come ha reagito Leonardo? Devo dire che era molto felice che fosse un fratellino, questa è una cosa che mi ha stupito […] Mi auguro che il mio nascituro sia altrettanto dolce e sensibile”.

E sul suo rapporto con Giulia Salemi: “L’uno dà energia all’altro, la mia vita privata è per me fonte di energia da poi spendere a teatro, e allo stesso tempo il teatro mi dà energia da mettere nel campo del privato. Sicuramente è un momento bellissimo, sto per diventare di nuovo papà, Rocky che arriva, diciamo che sono molto grato all’universo per questi regali e me li godo. L’unica cosa che possiamo fare è godere di questi momenti di piacere”.