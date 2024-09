La tensione è già alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Una delle tre ragazze di Non è la Rai, infatti, è stata protagonista della prima sfuriata di questa edizione. Ieri sera, durante la diretta su Mediaset Extra, le telecamere stavano riprendendo una chiacchierata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, quando ad un tratto si sono udite le urla di Eleonora Cecere.

“Adesso basta. Non è per niente, ma devo dirlo. Quando si usano le cose perché non si rimettono al loro posto. Quello di lasciare tutto in giro è un concetto che non tollero e non lo faccio nemmeno a casa mia, figuriamoci qui ragazzi! Cosa? Tutto! L’aspirapolvere la usata e la lasciate qui, questo lo prendete e lo buttate a terra. Poi magari arrivo io che sono la sce*a di turno e pulisco e rimetto tutto al posto giusto. Non funziona così. Non è che dico che siete stati tu e lei, parlo di tutti. Ho trovato tutto fuori dal magazzino, compresa l’aspirapolvere. Ok? Bene, giusto per mettere subito le cose in chiaro”.

Shaila ha subito messo le mani avanti: “Non parlasse per me, perché io non ne so nulla. Io l’aspirapolvere l’ho presa, ma poi l’ho passata alla sua socia di Non è la Rai, dai, l’altra che fa Non è la Rai. L’altra, non mi ricordo come si chiama. Quindi io di sta scopa nun sacc nient“”

Stando a quanto rivelato da Biccy.it, alcune ore dopo la sfuriata, Eleonora ha passato del tempo in bagno e poi è uscita dicendo di non stare bene. Le sue due colleghe si sono subito preoccupate e le hanno consigliato di parlare in confessionale e nel caso di chiedere di poter contattare il marito. Poi è intervenuto Enzo Paolo Turchi: “Ha male forte alla pancia? Saranno state le troppe verdure? Quelle fermentano molto. Lei mangia abitualmente le zucchine e le carote?”.

Intorno alle due di notte la regia ha inquadrato nuovamente la Cecere, che ha detto di sentirsi un po’ meglio: “C’ho ancora un gran mal di pancia, sto male, è gonfia. E zitti che ora sto un po’ meglio. Fuori? No non posso uscire fa freddo, poi sto pure peggio”.