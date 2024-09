Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei concorrenti più in vista di queste prime battute della nuova edizione del Grande Fratello.

Il modello milanese, infatti, ha catturato l’attenzione dei telespettatori per la sua evidente vicinanza a Shaila Gatta, con la quale sembra essersi già instaurata una forte complicità. Del resto, è stato lui stesso, durante una conversazione notturna con Ilaria Clemente, a confessare di essere fortemente interessato all’ex velina di Striscia la Notizia.

Ma Lorenzo non è solo al centro di una possibile dinamica amorosa (al riguardo, gli shippers sono già al lavoro). Nelle ultime ore, infatti, una sua rivelazione “intima” non è passata inosservata: “Mai usate le mutande. Pantaloncini senza mutande, dormo senza mutande… Non ho le mutande, sono contro le mutande. Perché voglio che si senta libero!”. Non a caso, durante una sessione di allenamento con Shaila, si è platealmente “aggiustato” con la mano. Un gesto notato anche dalla ballerina che ha esclamato: “Che hai fatto?! Ti sei toccato il pacco?! Ma sei pazzo?”.