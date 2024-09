Emergono nuovi dettagli sulla “lite furibonda” che ci sarebbe stata tra Mario Cusitore e Mario Incarnato durante la registrazione di Uomini e Donne di ieri, mercoledì 18 settembre. A svelarli è stato Lorenzo Pugnaloni tra le sue storie su Instagram.

“Mario era al centro dello studio con due ragazze che ha iniziato a conoscere, Morena e Margherita. Entrambe le ragazze raccontano le rispettive uscite con il cavaliere e come sono andate. Dopo aver raccontato, con interventi da parte di Tina e Gianni, Mario lamenta il fatto che le ragazze fuori sono in un modo e in studio iniziano a tirare fuori difetti e a lamentarsi di lui.

Morena inizia a dire che lei ha parlato anche con Mario (l’altro) e quest’ultimo avrebbe mandato foto seminude a lei su Instagram (ma nulla di che, hanno solo parlato). Margherita invece dice che ha parlato anche con Diego, ma nulla di che anche qui.

Ad un certo punto interviene Armando ed è qui che nasce la lite furiosa con Mario: è intervenuto – tra virgolette – a difesa delle ragazze, palesando il fatto che non sia giusto che Mario le usi per uscirci senza provare un reale interesse. Poi Armando ha messo in mezzo anche Ida (Platano, ndr) dicendogli ‘Ma quel tatuaggio ce l’hai ancora?’, e Mario risponde di sì. Armando lo accusa, appunto, di essere lì solo per visibilità.

La lite è durata un sacco di tempo, poi Armando scoppia a piangere ma racconta il motivo a fine registrazione. Dice che quando, anche in passato, si è sfogato contro qualcuno non era perché ce l’avesse con costui/costei, ma per cosa che provava lui sul personale”.