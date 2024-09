Lo scorso agosto, il settimanale Diva e Donna aveva parlato di un presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano.

La conduttrice originaria di Soverato, legata ormai da diverso tempo all’imprenditore 32enne Giulio Fratini, era stata immortalata in compagnia dell’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip in atteggiamenti decisamente complici durante una vacanza “sponsor” in barca.

Sul numero di Chi in il 7 agosto, la Gregoraci aveva poi rotto il silenzio in merito alla presunta liaison con Basciano, rivelando come stanno veramente le cose: “Eravamo 25 persone in barca, ci sono video e foto che lo dimostrano, non sono mai stata sola in mezzo al mare con Basciano”.

Intanto, nelle ultime ore è diventata virale sui social una foto in cui ci sono Elisabetta Gregoraci e Sophie Codegoni, ex compagna di Alessandro Basciano, sedute l’una accanto all’altra durante una sfilata in occasione della Milano Fashion Week. La prima rivolge il suo sguardo in direzione opposta a dove si trovava l’influencer, mentre la seconda lo tiene rivolto verso il basso. Un’immagine che non è passata inosservata e ha scatenato la reazione degli utenti sui social. “Ho visto in diretta l’arrivo di Sophie, i posti a sedere non se li sono certo scelti loro. Comunque mi piaceva questa fatalità…”, ha commentato qualcuno. E ancora: “La faccia di Sophie…”.