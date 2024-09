E’ tempo di confessioni piccanti nella Casa del Grande Fratello. Dopo Lorenzo Spolverato, che ha rivelato di non indossare le mutande (“No, mai usate le mutande. Pantaloncini senza mutande, dormo senza mutande. Non ne ho, sono contro le mutande. Voglio che si senta libero”), ieri sera è arrivato il turno di Luca Giglioli, che si è lasciato andare a delle rivelazioni a luci rosse mentre chiacchierava con Jessica Morlacchi, Javier Martinez e Yulia Bruschi.

Il parrucchiere ha raccontato di avere rapporto intimi per sei ore di fila: “Dopo anche ‘lui’ è stanco. In sei ore si fa tanto, ci sono tante cose da fare. Ma che annoiare? No, bello! Poi fai un pisolo di 20 minuti, ti sveglie e… Mamma mia”.

Gli altri gieffini sono rimasti a bocca aperta, e Jessica è stata la prima a commentare: “Sì, ma poi a lei devi attaccare una flebo, la porti fuori svenuta. Ma che fate?”. Dopo un breve intervento di Yulia, ha parlato anche Javier, il quale ha ammesso che sei ore sarebbero effettivamente troppe. Secondo gli utenti, però, Luca avrebbe esagerato: “Vuole fare il fenomeno”.