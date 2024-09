La scorsa settimana, Chiara Ferragni si è tirata fuori dal dissing tra Fedez e Tony Effe. L’ormai ex marito e il trapper romano, infatti, l’hanno menzionata nei rispettivi brani, e lei ha chiesto di lasciare fuori lei e i suoi figli da questa faida portata avanti a colpi di canzoni. In questo momento, l’obiettivo dell’imprenditrice digitale, è quello di restare lontana dal mondo del gossip, ma sembra che, lontano dai riflettori, la sua nuova relazione con il noto imprenditore Silvio Campara prosegua a gonfie vele, e che lui abbia definitivamente chiuso con la moglie.

Lo scorso giovedì, Chiara e Silvio hanno festeggiato il 50esimo compleanno di lui con una cena romantica in un noto ristorante di Milano. A rivelare questa indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia a RTL 102.5 nel corso del programma Protagonisti condotto da Francesco Fadella.

Chiara Ferragni, storia a luci spente con Silvio Campara

“E poi c’è anche una notizia sulla Ferragni. Molti si sono chiesti se Chiara Ferragni fosse single o se facesse ancora coppia con Silvio Campara. Notizia! Ieri era il compleanno del noto imprenditore, ha fatto 50 anni credo. I due hanno festeggiato, non lo sa nessuno. Cena intima e romantica, segno di un rapporto fortissimo, i due sono uniti più che mai, un rapporto di progettualità. Il loro è un rapporto lontano dalle luci e da pubblicità e gossip da giornali. Questa storia viaggia in modo sano e lento, come forse è giusto che sia quanto tu stai costruendo qualcosa. Se ci sono foto della cena romantica? Ci possono essere gli scatti degli ingressi in macchina. Una storia costruita mattone dopo mattone, parliamo quindi di una storia serissimo a luci spente, mettiamola in questa maniera”.