Raimondo Todaro è stato ospite di Caterina Balivo nel corso dell'ultima puntata de La Volta Buona. L'ormai ex insegnate di Amici, ha anche svelato alcuni retroscena inedito sulla separazione e sul successivo ritorno di fiamma con la moglie Francesca Tocca.

"Siamo stati separati due anni, poi abbiamo capito che eravamo fatti per stare insieme e ci siamo rimessi insieme. Non ci siamo fatti mancare nulla. Io quei due anni li ho vissuti male, perché cercavo di andare avanti e quindi magari mi capitava di uscire con la 'Caterina di turno' e non c'era cosa peggiore della 'Caterina' che ti dice 'No no, tu non me la racconti giusta, sei ancora innamorato di tua moglie'. Quella era la cosa peggiore.

Poi sono ritornato con mia moglie e tutte quante 'hai visto avevamo ragione noi'. Ma in realtà non ho mai avuto una relazione stabile, ecco. Giusto qualche conoscenza che non ha portato a nulla più. Perché ci siamo separati? Guarda, a questa domanda non sono mai stato in grado di rispondere, perché non è che ci è stato un vero motivo. Semplicemente noi siamo stati insieme tutta la vita. Da piccolini. Io avevo 18 anni e lei 16. Dopo pochi anni siamo andati subito a convivere.

Eravamo arrivati ad un punto dove non c'era più dialogo, non ci parlavamo più e poi noi avevamo entrambi lo stesso problema: se non ci stava bene qualcosa, evitavamo. La tenevamo per noi. Abbiamo tirato fuori tutte le nostre problematiche da separati. Da separati ci siamo messi a tavolino e abbiamo fatto in più di un'occasione ore di chiacchiere, tirando fuori cose anche di dieci anni prima. E così abbiamo fatto un'analisi di quello che era stato il nostro percorso di vita insieme.

Io però non ho mai pensato di andare avanti senza di lei, un'altra donna non ce la vedevo al mio fianco. Jasmine ha sempre fatto il tifo per la mamma e per il papà. Anche perché io e Francesca poi siamo sempre stati molto uniti. Non eravamo quei classici genitori separati che non si parlavano più o si lanciavano piatti. Quindi capitava che veniva a casa mia, ci vedevamo un film insieme abbracciati e quindi la bambina pensava 'voi due non state bene'. E aveva ragione! Lei ha sempre sperato, ha sempre creduto a un nostro ritorno insieme. Ci siamo rimessi a luglio 2021 e io sono arrivato ad Amici a settembre".