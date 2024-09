Shaila Gatta sembra aver fatto la sua scelta definitiva. Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 26 settembre, Alfonso Signorini ha incalzato l'ex velina di Striscia la Notizia, che non ha ancora espresso in maniera chiara la sua preferenza tra i due suoi contendenti, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

Tuttavia, al termine della puntata, Shaila è uscita allo scoperto e, confidandosi con alcune coinquiline, ha rivelato che la sua scelta è ricaduta sul bel pallavolista argentino.

"Come faccio a non baciarlo? Piano piano ci stiamo iniziando a toccare. Noi non è che ci tocchiamo facilmente. C'è questa roba tra me e lui di scappare, uno di qua e uno di là. Ci evitiamo. Secondo me siamo molto simili su questa cosa. Ho timore ad aprirmi con una persona che mi può interessare. E anche lui secondo me è così. Come glielo diciamo a Lorenzo? Ma Lorenzo lo sa, ragazze. Io ci ho parlato con Lorenzo stasera. Ho parlato con Lorenzo e con lui. Io sono sempre molto trasparente. E ho scelto lui, sì! Ma no, è presto per un bacio. Io quando sto fuori mica subito bacio le persone. Io bacio lentamente, aspetto qualche mese. Tu per baciare una persona devi creare confidenza, un contatto.

Per me non era una scelta. Io mi sentivo attratta da due personalità. Perché comunque a me piace anche Lorenzo, ma in un modo diverso. Con lui non c'è quella cosa che ti scatta".