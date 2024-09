Shaila Gatta è senza dubbio una delle protagoniste di questa primissima parte della nuova edizione del Grande Fratello. La ballerina originaria di Secondigliano è già finita al centro di diverse dinamiche, in particolare del triangolo amoroso che la vede coinvolta con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Nelle ultime ore, però, a fare scalpore non è stata la dinamica amorosa che la vede protagonista, bensì una sua affermazione riguardante uno degli eventi simbolo del nostro Paese e di una delle sue città più affascinanti: il Palio di Siena.

Ieri pomeriggio, prima che andasse in onda la quarta puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha commesso una gaffe da matita blu sul Palio di Siena. Mentre parlava con Tommaso Franchi (senese doc e membro del Consiglio della contrada della Tartuca), quest’ultimo le ha confessato di avere il sogno di vincere il Palio di Siena. L’ex velina di Striscia la Notizia, del tutto impreparata, ha chiesto: “E che cos’è?”.

Tommaso è rimasto di stucco, così come i telespettatori che hanno assistito alla scena, e che l’hanno commentata su X (ex Twitter). “Ha scritto un libro e non sa nemmeno cos’è il Palio di Siena”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Shaila davvero non conosce il Palio di Siena? Ma è uno scherzo?”; “Io posso capire Helena che è straniera, ma non conoscere il Palio di Siena e cosa sono le contrade è da vera ignorate”.