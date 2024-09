Lorenzo Spolverato è al centro del primo triangolo amoroso che si è formato durante questi primi giorni della nuova edizione del Grande Fratello, e che vede coinvolti anche Shaila Gatta e Javier Martinez.

Il modello milanese non ha mai nascosto l’interesse nei confronti dell’ex velina di Striscia la Notizia che, però, sembra tendere dalla parte del pallavolista argentino. Nei giorni scorsi, però, Lorenzo si è avvicinato molto a Helena Prestes, e proprio la modella brasiliana, dopo un video mandato in onda nel corso della puntata di ieri, giovedì 26 settembre, se l’è presa con il gieffino.

Quando Alfonso Signorini ha chiuso il collegamento con a Casa è accaduto un episodio che non è sfuggito a Rebecca Staffelli. L’esperta dei social ha spiegato: “Non so se vi siate accorti ma quando è terminato il video in cui si vedono Lorenzo, Javier e Shaila, Helena si è alzata ed è andata in cucina, Lorenzo le è corso dietro e le ha chiesto se fosse tutto ok. Lei ha risposto che aveva solamente sete. In realtà, una volta tornata in salotto, ha detto che Lorenzo avrebbe dovuto prendere una posizione più ferma anche nei suoi confronti”. Infatti, i due si sono baciati per gioco, ma tra loro sembra esserci qualcosa in più di una semplice amicizia.

Nelle ore che hanno preceduto la diretta, Lorenzo si è sfogato con alcuni coinquilini dopo aver assistito al bacio tra Shaila e Javier, avvenuto durante il gioco della bottiglia: “Si è staccato il feeling, anche a livello di contatto […] Se lei mi fa ‘sono interessata, mi dispiace che non passiamo così tanto tempo insieme perché comunque come persona mi piaci’, io con Helena mi doso. Se non c’è questa cosa, un minimo, mi doso su cosa?”.