Mentre nella Casa del Grande Fratello iniziano ad innescarsi le prime dinamiche – anche amorose – è arrivata l’improvvisa notizia di un cambio di programmazione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Fino ad ora, il programma è andato in onda con il doppio appuntamento settimanale (lunedì e giovedì), ma a partire da ottobre le cose cambieranno. Infatti, il reality andrà in onda – salvo ulteriori modifiche nel palinsesto – solo di lunedì.

La decisione di Mediaset, stando a quanto rivelato da Novela 2000, sarebbe quella di spostare la fiction Endless Love il giovedì in prima serata.

“I buoni risultati ottenuti fino a questo momento dalla soap con Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu e Melisa Aslı Pamuk, fanno ben sperare che al giovedì si possa ottenere lo stesso, visto lo slot lasciato libero dal Grande Fratello – si legge su Novella 2000 -. La dizi turca che da marzo 2024 ha subito diversi spostamenti, in questo periodo stava andando regolarmente in onda tutta la settimana dal lunedì alla domenica, più l’episodio del venerdì sera. Con questa novità, Endless Love e i suoi protagonisti anticiperanno di un giorno, lasciando spazio al venerdì a Storia di una famiglia per bene 2”.