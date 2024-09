L’inaspettata reunion tra Perla Vatiero e Alessio Falsone – avvenuta lo scorso fine settimana – ha fatto scoppiare un vero e proprio putiferio sui social.

I due ex concorrenti del Grande Fratello si trovavano entrambi all’Afterlife di Milano ad un evento a cui erano presenti diversi personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Il video cui Alessio abbraccia Perla, pubblicato su Instagram dall'ex gieffino, ha provocato una marea di critiche da parte dei fan dell’ormai ex coppia. Il motivo? Durante i mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, e prima che Perla tornasse insieme a Mirko Brunetti, in molti ipotizzavano una possibile relazione proprio tra l’influencer campana e Alessio Falsone che, però, non si è mai concretizzata, anche perché lui ha iniziato a frequentare Anita Olivieri (la storia tra i due si è conclusa lo scorso maggio).

Durante una lunga diretta su Instagram, la Vatiero ha rotto il silenzio proprio in merito alla reunion con Falsone, smentendo ogni possibile gossip e speculazione al riguardo: “Un’altra cosa che ci tengo a chiarire, così molto velocemente, è il fatto di Alessio. Ma secondo voi, se io avevo qualcosa da nascondere, con Alessio mi ci vedevo in un locale o a cena davanti a tutti con mille persone? Io l’ho fatto alla luce del sole, è una persona a cui voglio bene, è una persona con cui ho legato, ma tra me e Alessio non c’è nulla, siamo amici. Pensate che io ho trascorso metà serata con Alessio, ma ho trascorso più tempo a parlare con gli amici che con lui. Ho stretto un rapporto con il suo migliore amico, cioè ragazzi pensare ‘oddio sei stata a letto con Alessio’, ragazzi ma che state dicendo? Posso giurarlo su mia sorella, tra me e Alessio non c’è stato assolutamente nulla. Io non sto con nessuno da un mese e mezzo, da quando mi sono lasciata con Mirko, sono qui e ve lo sto giurando, non ho nulla da nascondere. Nel momento in cui inizierò a frequentarmi con qualcuno lo dirò, non mi devo nascondere”.