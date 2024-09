Negli ultimi giorni è stata scritta definitivamente la parola fine alla storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. A farlo è stato l’imprenditore rietino, che nella giornata di ieri ha tolto il segui all’account Instagram dell’ormai ex fidanzata. Per i fan della coppia, che speravano in un ritorno di fiamma, si tratta di un segnale inequivocabile.

La notizia della fine della relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello è arrivata questa estate, ad agosto, e in molti hanno creduto che il loro rapporto si potesse salvare, ma a quanto pare è giunto definitivamente al capolinea, e l’unfollow di lui arriva dopo che a sua volta l’influencer campana aveva smesso di seguirlo sui social, circa due settimane fa. Il motivo? Mirko si sarebbe rivisto con la sua ex Greta Rossetti alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca, e lì avrebbero avuto un confronto lontano da occhi indiscreti.

Perla Vatiero: "Ecco perché ho tolto il segui a Mirko"

Proprio al riguardo, in una lunga diretta su Instagram, Perla ha spiegato le ragioni che l’hanno portata ad unfolloware l’ex fidanzato, confermando di fatto che il motivo è legato al fatto che Brunetti ha incontrato l'ex tentatrice: “Il mio è stato un gesto dettato dalla rabbia, non lo so… Ho reagito così perché è stata una cosa che non mi aspettavo che lui facesse, avendo cose passate… Non me l’aspettavo, ci sono rimasta male quando sono venuta a conoscenza di determinate cose e io ho preferito levare il segui per avere un certo distacco, perché non è così facile come sembra”.

Nonostante sia di fatto calato il gelo tra i due ex geffini, però, Perla ha però ammesso che Mirko fa ancora parte della sua vita: “Mirko è una persona che fa parte della mia vita e farà sempre parte della mia vita. Ed è stato uno degli uomini più importanti della mia vita dopo mio padre. Lo dico e lo dirò sempre: un altro uomo più importante di Mirko, non lo so… sarà il padre dei miei figli, che ad oggi non ci penso minimamente, non riesco neanche a pensare che un altro uomo può essere il padre dei miei figli, non lo penso minimamente ad oggi…".