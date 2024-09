Dopo il bacio tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, adesso è scattato anche quello tra Javier Martinez e Shaila Gatta. Durante la notte, i concorrenti del Grande Fratello hanno deciso di giocare a “obbligo è verità”, e Helena ha chiesto al pallavolista argentino se fosse realmente interessato all’ex velina di Striscia la Notizia, e lui ha ammesso: “Sì, lei mi piace”.

Poco dopo la confessione di Javier, lui e Shaila hanno dovuto darsi un bacio per gioco, e ovviamente hanno colto la palla al balzo e non se lo sono fatti ripetere neanche la seconda volta. Subito dopo, gli altri inquilini hanno iniziato ad urlare entusiasti: “Finalmente! Era ora, dai che belli che siete”.

Nel corso della giornata, prima che i due gieffini si baciassero, Ilaria Clemente si è chiesta se Javier e Shaila finiranno per essere una coppia. Al riguardo, Jessica Morlacchi ha spiegato che il pallavolista argentino e la ballerina si piacciono per davvero, ma che vogliono procedere gradualmente.

“Qui parliamo di un ragazzo super educato, rispettosissimo, con un grande tatto e tanta sensibilità e lei è allo stesso modo una ragazza tanto carina. Secondo me anche fuori si sarebbero conosciuti così andando per gradi. Perché non sono due persone di fuoco, loro sono più di testa. Mentre noi siamo più carnali, sono vanno di testa, si devono parlare, devono capire. Anche lei ragiona tanto, ha tanti valori, vuole un uomo che non la tradisca, che viva per lei, che sia educato. Avranno anche un po’ di paura e ci sta tutta. Shaila gli interessa davvero e si vede per come si rapporta con lei. Helena e Lorenzo invece sono una pantera e un koala. Loro sono più istintivi e infatti si vede per come si comportano”.