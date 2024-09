Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes sembrano essere sempre più vicini. Dopo aver flirtato con Shaila Gatta (dalla quale si è beccato un sonoro due di picche), adesso il modello milanese sembra aver cambiato obiettivo e messo nel suo mirino la modella brasiliana.

I due gieffini si sono baciati appassionatamente per provare la scena di un film. I concorrenti presenti, stupiti della piega passionale, hanno iniziato ad urlare: “Oddio eccoli, guardateli! Questo sì che era vero”, e poco dopo gli autori hanno chiamato Lorenzo e Helena in Confessionale.

Della possibile ship se n’è parlato anche nel corso della terza puntata. La Prestes è tornata single dopo la fine della relazione con Carlo Motta, e ha ammesso che le piace provocare Spolverato. Il comportamento assunto da Helena sembra aver spiazzato Lorenzo, il quale nei giorni scorsi è andato da Shaila facendole una richiesta particolarmente insolita: “Io mi ci vedo bene con Helena. Trova il momento giusto per parlarle di me, adesso no che sono imbarazzato. Non crearla te questa cosa però [...] Anche tu hai bisogno di affetto, io ci sono...se capita, noi dobbiamo aver creato un'amicizia sennò lei è gelosa”.

Ma come ha reagito l’ex velina di Striscia la Notizia? La gieffina, parlando con lo stesso Spolverato e con Luca Giglioli, ha confessato di vedere i due coinquilini bene insieme e di fare il tifo per loro: “Se tu ti innamori di Helen sei fortunato. Lei è una ragazza molto sensibile, ha bisogno di tanto affetto e tu la puoi accogliere [...] Ti aiuto, mi impegnerò”.