Nel corso della terza puntata del Grande Fratello, le nomination hanno contribuito a far nascere i primi screzi tra i concorrenti. Alfonso Signorini ha chiesto agli inquilini entrati durante la puntata di debutto di nominarsi a vicenda – faccia a faccia – in Mistery. Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno fatto, a malincuore, il nome di Ilaria Clemente, sostenendo che “il nome che avremo voluto non fare fa parte di questo gruppo di concorrenti”.

Nella giornata di ieri, Pamela e Eleonora si sono sfogate con Luca Calvani, svelando chi avrebbero voluto nominare al posto della Clemente, ovvero Mariavittoria Minghetti. “Abbiamo votato Ila, ma la nostra nomination era per Mariavittoria e sarà sempre per Mariavittoria”, ha esordito la Petrarolo, che poi ha aggiunto: “Ora sta sempre con Tommaso perché è il preferito, ma sai cosa ci ha detto a noi due giorni fa alle due di notte? ‘Se Tommaso mi piace? No no è troppo piccolo, non ho nessuna intenzione, solo amici’. Per me Tommaso è come un figlio quindi vederlo andare in difficoltà per una come lei proprio non ce la posso fare, lo prende in giro”. Più duro il parere della Cecere: “Lei è proprio una persona costruita a puntino, di una falsità unica”.