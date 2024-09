Ieri, lunedì 23 settembre, nel corso della terza puntata del Grande Fratello, ha fatto il suo ingresso nella Casa Clayton Norcross, attore statunitense noto per aver recitato nella soap opera Beautiful, interpretando il personaggio di Thorne Forrester per 440 episodi, dal 1987 al 1989.

Inizialmente Clayton è stato accolto da Jessica Morlacchi, invitata da Alfonso Signorini ad entrare nella mistery room. Per lei un'atmosfera particolare: tappeti, un grande divano e sullo sfondo la neve. Signorini porta Jessica a capire di chi si tratta e l'attore americano entra e parla con lei.

In seguito, l'attore fa il suo ingresso nella Casa e saluta gli inquilini. Parole affettuose per Enzo Paolo Turchi (“Avremo molto da dirci io e te”), e poi la gaffe. Salutando Helena Prestes, le dice: “Helena… Cavalla!”. Lei risponde: “Piacere”, e poi sbarra gli occhi. Dopo una nuova nota di disappunto, la modella brasiliana si congeda e Clayton si scusa: “No scherzo, non sei cavalla per niente”.