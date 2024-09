La terza puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 23 settembre, si è aperta parlando d’amore, o almeno, di possibili ship e triangoli che si stanno già creando nella Casa.

I protagonisti sono Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Il modello milanese e il pallavolista argentino sono entrambi attratti dalla ballerina napoletana che, però, durante la diretta ha dichiarato: “Per una volta nella vita che mi capita di avere tutti questi manzi intorno, dopo tanti casi umani, perché devo privarmi della loro compagnia... No scherzo! La verità è che io non sono venuta qui per cercare l'amore, comunque sia, se dovesse capitare io sono pronta ad aprire il mio cuore ma, al momento, non saprei dire con chi”.

“Lei mi piace, non posso nasconderlo perché è una ragazza che ha carattere, è profonda e, poi, è molto bella”, ha detto Lorenzo. Javier, dopo aver visto il video in cui Shaila improvvisa un balletto sexy in costume, ha aggiunto: “In quel momento è stato difficile perché comunque io sono un uomo e alcuni pensieri ci sono”.

In seguito, Beatrice Luzzi è intervenuta dicendo: “Io penso che il comportamento di Shaila non sia molto corretto perché comunque lei sa che ci sono dei ragazzi che hanno delle reazioni e potrebbero rimanerci male”. La ballerina, quindi, ha risposto: “Io sono una donna libera e non mi voglio privare di un balletto perché un'altra persona potrebbe ingelosirsi o guardarmi storto... Io non sono fidanzata con nessuno”.

Al termine della puntata, l’ex velina di Striscia la Notizia è però uscita allo scoperto, e durante alcune confidenze con Luca Calvani, ha confessato che l’uomo che le piace di più è Javier: “Io lo dico che non voglio nessuno, lo sai, lo ha visto, lo hai percepito, altrimenti non venivo a dirti… La vivo male per il fatto che uno piaccio veramente… Cioè, si capisce tra i due chi mi piace di più, a livello proprio di attrazione, è una cosa di chimica…”.