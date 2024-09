Accesissima discussione tra due famose ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Adriana Volpe e Antonella Elia, entrambe nel cast fisso di BellaMa, programma condotto da Pierluigi Diaco. I colleghi di Biccy.it hanno riportato che quando il conduttore ha chiesto che tipo di rapporto hanno, la Volpe ha risposto che sono amiche, lasciando la collega a bocca aperta.

“Amiche? Adesso non esagererei, non ci vediamo mai, non andiamo a cena insieme, non ci chiamiamo, ci mettiamo un like su Instagram ogni sei mesi. L’amicizia è un’altra cosa”. Una risposta che ha spiazzato Adriana, la quale ha replicato: “Ma perché in televisione devi sempre tenere la parte da attrice da iena? Non capisco questa cosa! A cena siamo andate non so quante volte”.

Ma la Elia non ha fatto un passo indietro: “Ma non dire bugie, quando mai ci siamo andate? Lei dice che siamo andate a cena e alle terme, ma siamo andate alle terme una volta quattro anni fa quando faceva l’opinionista del Grande Fratello. A cena insieme con lei a mangiare una pizza non siamo mai andate!”.

Le due ex vippone si sono poi sfidate in una gara di rumba: Adriana Volpe ha ballato con un boomer, mentre Antonella Elia con un ragazzo della generazione Z. Il pubblico ha votato per far vincere la prima, e Antonella si è offesa: “Mi sento offesa, lei non ha fatto alcun passo di rumba, lei non sa ballare!”.