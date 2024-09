Attimi di paura nella Casa del Grande Fratello. Pamela Petrarolo, infatti, ha accusato un malore che, però, per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

Tutto è iniziato dopo, quando Shaila Gatta ha fatto un massaggio all’ex di Non è la Rai. Dopo alcuni minuti, però, Pamela ha esclamato: “Sento che mi sta risalendo il pollo con il riso”, e poco dopo ha avuto un mancamento. La gieffina è stata subito fatta sedere e le sono state alzate le gambe. “Stai tranquilla, è tutto apposto”, ha provato a tranquillizzarla Eleonora Cecere. “Segui il mio respiro, respira con calma, stai tranquilla”, le parole di Shaila. Luca Calvani, invece, le ha chiesto se volesse andare in bagno a vomitare.

Quello di Pamela Petrarolo è già il secondo malore che si è verificato nella Casa in poco più di una settimana. Ilaria Galassi, infatti, alcuni giorni fa ha passato del tempo in bagno dicendo di non stare bene (aveva delle nausee). Le sue due “colleghe” le hanno consigliato di parlare in Confessionale e nel caso di chiedere di poter contattare il marito. Anche in questo caso, tutto si è concluso per il meglio.