Nel corso della terza puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 23 settembre, ha fatto il suo ingresso nella Casa Clayton Norcross, attore statunitense noto per aver recitato nella soap opera Beautiful, interpretando il personaggio di Thorne Forrester per 440 episodi, dal 1987 al 1989.

Nell’introdurlo, Alfonso Signorini ha pensato bene di farlo accogliere da Jessica Morlacchi. La cantante è entrata in mistery e li ha trovata ad attenderla la ricostruzione degli interni di una baita di montagna. A quel punto, il conduttore ha interrogato la gieffina sulla sua passione per Beautiful, soap che la Morlacchi ha sempre visto in compagnia della nonna. Poi, Clayton è entrato in mistery e Jessica si è ritrovata tra le braccia dell’attore statunitense, e insieme hanno fatto l’ingresso nella Casa.

Ma tutti non sanno che il primo incontro tra la Morlacchi e Norcross non è avvenuto ieri sera al Grande Fratello. Come molti ricorderanno, prima di approdare nel reality show di Canale 5, Jessica faceva parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno (i cosiddetti “affetti stabili”), programma condotto da Serena Bortone e cancellata nella passata stagione televisiva. Clayton fu ospite proprio di una puntata dell’allora talk di Rai Uno, e l’attore e la cantante ebbero in quell'occasione modo di chiacchierare. Lui aveva rivelato di aver anche imparato un po’ di dialetto romanesco.