Sin dal suo ingresso, avvenuto nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha immediatamente stravolto le dinamiche interne alla Casa. I telespettatori, infatti, hanno subito notato la complicità con Javier Martinez, per il quale la modella brasiliana sembra essersi presa una bella cotta, anche se nelle ultime ore si è molto avvicinata anche a Lorenzo Spolverato. “Di Javier mi piace molto lo sguardo profondo, Lorenzo è creativo e adoro che un uomo mi faccia ridere. Posso fare delle facce e anche lui mi segue”, ha detto la modella brasiliana.

La situazione potrebbe farsi dunque presto incandescente, anche in virtù del fatto che potrebbero crearsi delle contese con Shaila Gatta, anche lei contesa sia da Lorenzo che da Javier.

Intanto, nelle ultime ore, rispondendo ad una segnalazione che le è arrivata da un’utente, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che Helena avrebbe una persona che l’aspetta fuori dalla Casa: “Mi dispiace per Lorenzo, perché sembra che Helena lo abbia scelto per aumentare solo l’attenzione su di sé. Tra l’altro io so che lei ha una persona fuori ad aspettarla”.

Ma chi sarebbe la persona in questione? Il nome che circola è quello di Carlo Motta che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto un flirt con la Prestes prima dell’ingresso di quest’ultima nella Casa.