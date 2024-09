Nelle ultime ore si è abbattuta una bufera sulle Non è la Rai per un gesto che agli utenti dei social è parso uno sfottò. Nelle scorse ore, durante una chiacchierata con Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi avrebbe mimato un corpo formoso che agli occhi del popolo del web è sembrata una presa in giro nei confronti di Ilaria Clemente.

Tutto sarebbe iniziato durante una conversazione notturna avvenuta al termine della terza puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 23 settembre, durante la quale le Non è la Rai avevano nominato proprio la Clemente.

“L’amica tua è saggia, eh?”, ha detto Pamela. Un commento che in molti hanno provato a decifrare. Ma sono stati la risposta e il gesto della Galassi mentre cercava di farsi capire dall’amica a non passare inosservati: “Sì, però anche…”, simulando, secondo l’opinione di molti, un corpo formoso.

Secondo gli utenti, le due gieffine si stavano riferendo a Ila in modo poco rispettoso.