Le nomination fatte nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 23 settembre, hanno creato i primi malumori e causato i primi screzi tra alcuni concorrenti. Al termine della diretta, infatti, Lorenzo Spolverato ha confessato di esserci rimasto male per il comportamento assunto da Clarissa Burt nei suoi confronti, e per questo motivo ha detto di non fidarsi più di lei.

Parlando con Shaila Gatta al termine della puntata, Lorenzo le ha confidato che non si aspettava di essere nominato da Clarissa, sottolineando di aver cambiato idea e di essere pronto a nominarla: “Ero lì, mi stavo emozionando accanto a Javier, a un certo punto è arrivata Clarissa e mi fa 'Puoi venire un attimo?', io sono andato. Mi ha fatto sfogare, ho parlato con lei… Questa cosa è successa oggi e poi lei stasera mi ha nominato. Capisci? Io adesso di lei non mi fido, zero. Lei è la mia prossima nomination. Sperando che non sia immune...”.

Dopo aver ascoltato lo sfogo del modello milanese, Shaila lo ha invitato ad avere un chiarimento con l’attrice statunitense: “Cercalo un chiarimento anche con lei, diglielo che ci sei rimasto male...se ti preme diglielo”.