Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, è intervenuto sui social per tutelare la sua immagine.

Il ballerino ha fatto coppia fissa con l'attuale concorrente del Grande Fratello dal 2011 al 2016, e la loro storia giunse al capolinea con non pochi problemi. Entrambi, infatti, una volta terminata la relazione, hanno rilasciato dichiarazioni decisamente forti e se ne sono detti di tutti i colori.

Durante questi primi giorni di permanenza nella Casa, Shaila non ha mai negato di aver avuto a che fare con ex fidanzati definiti "casi umani". L'ex velina di Striscia la Notizia ha anche ammesso di aver avuto una relazione tossica, con un ex che spesso la umiliava. In molti, hanno subito ipotizzato che si riferisse proprio ad Alessandro. Era dunque solo questione di ore prima che il ballerino replicasse, e lo ha fatto rispondendo ad una domanda proprio sull'ex fidanzata.

"Più che ho visto ho letto anche quello che ha raccontato in giro ancora oggi. Una cosa è certa: ha uno spiccato senso dell'immaginazione e dell'invenzione. Oltre ad avere dono dell'interpretazione. Ad oggi però ricordate: le bugie fanno dei giri immensi, ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia".

E ancora: "Anche se questo non mi ha sorpreso, è da una vita che va avanti a favole e taralli. Ma capisco che quando l'acqua è poca, bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta!".