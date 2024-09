Con un’inequivocabile mossa social, Mirko Brunetti sembra aver di fatto scritto la parola fine alla sua storia d’amore con Perla Vatiero. L’imprenditore rietino, infatti, ha smesso di seguire su Instagram l’ormai ex fidanzata, e lo ha fatto a distanza di quasi due settimane rispetto all’influencer campana, che lo aveva unfollowato dopo che le era stato riferito di un presunto confronto tra lui e la sua ex Greta Rossetti alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca.

Sebbene nel mese successivo alla rottura tra i due ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello (avvenuta lo scorso agosto) si erano rincorse voci circa presunti riavvicinamenti o ritorni di fiamma, ad oggi tra i due ex gieffini sembra essere calato definitivamente il gelo.

Nel frattempo, nella serata di ieri, Perla Vatiero è stata protagonista di una lunghissima diretta su Instagram. Nel pomeriggio, infatti, l’influencer originaria di Angri si era sfogata dicendosi detta stanca degli attacchi incessanti che riceve quotidianamente dagli haters, e ha pubblicato alcuni screenshoot di offese e insulti da parte di utenti, a suo dire aizzati dall’esperto di gossip Alessandro Rosica.

"Questa è la violenza psicologica che subisco quotidianamente. Questo odio è alimentato da un losco individuo, il cui unico obiettivo è il guadagno. L’aggressione non si ferma a me, ma coinvolge la mia famiglia, la mia agenzia, il mio manager… è arrivato il momento di dire la verità”.

Perla Vatiero su Mirko Brunetti: "Farà sempre parte della mia vita"

Ovviamente, nel corso della live su Instagram, Perla ha parlato anche della fine della storia d’amore con Mirko, sottolineando che l’ex fidanzato farà sempre parte della sua vita: “Mirko è una persona che fa parte della mia vita e farà sempre parte della mia vita. Ed è stato uno degli uomini più importanti della mia vita dopo mio padre. Lo dico e lo dirò sempre: un altro uomo più importante di Mirko, non lo so… sarà il padre dei miei figli, che ad oggi non ci penso minimamente, non riesco neanche a pensare che un altro uomo può essere il padre dei miei figli, non lo penso minimamente ad oggi…”.