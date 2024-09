Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, è finita a Striscia la Notizia in un servizio dedicato alla crisi degli influencer.

“Pare proprio che dopo la vicenda di Chiara Ferragni il ruolo di influencer sia in crisi e i primi effetti si fanno già sentire”, ha detto Michelle Hunziker nell'introdurre il servizio. Nel video (targato Very Inutil People) vengono evidenziate le gaffe di alcune influencer, tra cui Gabriela Chieffo, ex volto di Temptation Island, Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, appunto, Perla Vatiero.

“Quindi ho fatto il mio solito chignon con la fila in mezzo”, dice l’ex gieffina durante un fit check. Uno strafalcione che non è passato inosservato, e che ha scatenato i commenti degli utenti: “Il fatto è che sotto la fila c'è una cippa, ma non si riguarda sta cristiana? Un po’ di vergogna non la prova visto che non è la prima volta, ma una sequela infinita di strafalcioni?”. Ma c’è anche chi ha provato a giustificarla, attribuendo l’errore al dialetto dell’ex gieffina (che è originaria della provincia di Salerno): “A Napoli molti usano dire ‘fila’ invece di ‘riga’. E’ sbagliato ma fa parte del linguaggio napoletano!”.

Non è la prima volta che Perla si rende protagonista di alcune gaffe. Ai tempi del Grande Fratello era infatti noto il suo rapporto conflittuale con i congiuntivi e con l'italiano in generale. “Me l’hanno imparato”, è una delle frasi pronunciate dall’influencer campana, insieme a “Tastello per tastello”, “Non mi alzo la mattina per mettere zin zan (zizzania, ndr)”, “Come se lei, quello che stesse dicendo, fosse falso”, “Ti do un consiglio. Abbia la tua personalità e dici cose che pensi realmente. Non mettere a mezzo cose per giustificare una cosa che non ha senso […]”. “Ragazzi, in questi giorni che sono spesso in giro, ma soprattutto con il telefono in mano, questa pouerbang (sarebbe power bank, ndr) è la mia salvezza…”.