Nelle ultime ore probabilmente è stato scritto il capitolo definitivo sulla storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

L’imprenditore rietino e l’influencer campana sono stati tra i protagonisti assoluti della passata stagione televisiva targata Mediaset: prima la partecipazione a Temptation Island, programma dal quale sono usciti separati (lui con Greta Rossetti e lei con Igor Zeetti), poi l’ingresso nella Casa del Grande Fratello, al termine del quale, dopo tanti tira e molla, sono tornati ad essere una coppia. Poi, lo scorso agosto, l’annuncio di una nuova rottura, seguito, in queste settimane, da rumor e voci su un possibile ritorno di fiamma che, però, non si è mai concretizzato. E con la sua ultima mossa social, Mirko sembra aver messo un punto definitivo alla sua relazione con Perla e spento le speranze dei numerosi fan della coppia, che ha sempre sperato che i due ex gieffini tornassero insieme.

Brunetti, infatti, ha smesso di seguire su Instagram l’ormai ex fidanzata. Una decisione assunta a distanza di diversi giorni da quella di Perla, che già aveva unfollowato Mirko e Greta Rossetti dopo aver scoperto di una presunta chiacchierata “segreta” avvenuta tra i due durante la festa di compleanno dello chef Federico Fusca.

Nei giorni scorsi, Mirko e la Vatiero si sono ritrovati entrambi a Milano in occasione della Fashion Week, e hanno presenziato ad alcuni eventi senza mai, però, incontrarsi pubblicamente. Al contempo, Perla ha avuto modo di rivedere Alessio Falsone (con il quale, ai tempi del GF, si ipotizzava di una possibile storia), circostanza che ha fatto infuriare una parte dei fan, che si sono scagliati contro l’influencer originaria di Angri. Mirko, invece, ha incontrato Anita Olivieri, ex di Falsone, e i due hanno pubblicato un selfie che li ritrae insieme.

Questa serie di avvenimenti avrebbe portato la coppia ad allontanarsi in maniera definitiva. A rivelarlo sono stati Deianira Marzano, Amedeo Venza e Alessandro Rosica, secondo i quali la relazione tra i due ex gieffini sarebbe giunta definitivamente ai titoli di coda. Nello specifico, Rosica ha raccontato che Mirko, dopo aver visto il video di Perla e Alessio insieme, si sarebbe allontanato nuovamente.