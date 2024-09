Ormai sono diversi mesi che si rincorrono voci circa una relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia.

L'ex moglie di Paolo Bonolis e il ballerino sono stati infatti paparazzati insieme in più di un'occasione, ma nessuno dei due è mai uscito definitivamente allo scoperto sulla natura del loro rapporto. A breve, le loro strade si incroceranno anche a Ballando con le Stelle, ma non formeranno una coppia, come avva rivelato la stessa Bruganelli al settimanale Chi: "Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi, e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità. Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, che mi ricorda mio fratello, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo, e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto, sarebbe stato un contatto diverso".

Intanto, il settimanale Chi ha sorpreso Sonia Bruganelli e Angelo Madonia durante una serata trascorsa insieme, durante la quale erano a cena al ristorante e poi, prima di salutarsi, si sono scambiati un bacio appassionato che ha di fatto confermato definitivamente la loro relazione.