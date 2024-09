Helena Prestes, a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, ha già sconvolto gli equilibri interni al reality show condotto da Alfonso Signorini. La modella brasiliana, infatti, si è molto avvicinata a Lorenzo Spolverato, e con lui è già scattato un bacio passionale.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è dichiarata single, ma fino ad alcuni mesi fa era fidanzata con Carlo Motta, modello originario di Monza. In un’intervista a Fanpage.it, il 27enne ha svelato i motivi della rottura e ha criticato l’atteggiamento che Helena sta tenendo al Grande Fratello.

“È successo che ci siamo lasciati lo scorso 6 marzo, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento. Ero stanco della nostra relazione, non provavo ciò che provavo prima. Quando siamo andati a convivere ho iniziato a subire molto di più il suo essere lunatica. Non riuscivo a mantenere una linearità nella mia vita, subivo le sue montagne russe emozionali e quindi ho accumulato un livello di stress incredibile. Quando ho capito che la relazione mi stava facendo del male, ho deciso di chiudere”.

E ancora: “Se siamo rimasti in buoni rapporti? A me sarebbe piaciuto, però non è successo perché lei non accettava il fatto che volessi lasciarla. Per qualche mese mi ha cercato in maniera morbosa, mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50mila telefoni diversi, visto che avevo deciso di non rispondere più al suo numero. Non ero in grado di assolvere i compiti basilari che riguardavano la mia vita e quindi ho deciso di bloccarla, mi ci sono trovato costretto.

Quando le rispondevo mi rinfacciava sempre le stesse cose, come il fatto che io mi fossi esposto pubblicamente con lei, che le avessi promesso determinate cose che poi non si sono verificate. Ma le persone si lasciano di continuo e io l'ho fatto anche per tutelare me stesso”.

Poi, Carlo ha aggiunto: “Se ero al corrente della sua partecipazione al Grande Fratello? Sì, ne ero al corrente perché era una cosa che era già nell'aria da diverso tempo, era nei suoi progetti. Poi, pochi giorni prima che entrasse in casa ci siamo risentiti, essendo passato diverso tempo.

Le ho detto che ero felice per lei, per questa occasione, perché è una persona a cui voglio bene. C'è da dire, però, che per ciò che ho visto al momento, il suo comportamento nella casa non mi ha fatto pentire della scelta di lasciarla.

Mi riferisco al modo in cui si relaziona con gli uomini. Può avvicinarsi a chi vuole, sono fatti suoi, però mi viene da pensare che abbia recitato quando era con me. Se dovessi fare un reality cercherei di fare passi un po' più lenti e una donna di 34 anni, dal mio punto di vista, dovrebbe avere un atteggiamento diverso. Si comporta come una ragazzina. Non ho mai pensato fosse la persona più seria del mondo, ma non credevo fosse infantile fino a questo punto”.

E ancora: “Credo sia totalmente fuori luogo il fatto di invitare una persona che ha conosciuto solo da qualche giorno in un luogo intimo, come il letto. Anche se Lorenzo fosse solo un amico, l'amicizia è una cosa che si costruisce col tempo. Se prima potevo avere il dubbio che potesse esserci un riavvicinamento, sicuramente ciò che ho visto chiude ogni porta”.

E quando è stato chiesto a Motta se Helena si sia avvicinata a Lorenzo per scatenare una sua reazione, ha dichiarato: “Spero non sia così stupida da pensare che un atteggiamento simile potrebbe portare a un risvolto positivo tra di noi, nel momento in cui ha scelto di comportarsi così sapeva a cosa sarebbe andata incontro. Sicuramente il rapporto con questo ragazzo è una dinamica positiva per il programma. In un reality in cui più resti in gioco, più guadagni, creare relazioni è sicuramente una cosa positiva. E lei lo sa. Ciò non vuol dire che ci sia solo un fine strategico nel suo comportamento, nel senso che non credo stia agendo controvoglia”.

Carlo ha infine concluso: “Se potessi dire qualcosa a Helena adesso? Farei fatica a parlarle ora, perché come donna non sta facendo una bella figura. Capisco che la cosa più importante sia andare avanti nel programma, ma, personalmente, non so se il modo in cui si sta comportando le sia utile in questo senso. Se fosse ancora la mia fidanzata mi verrebbe da dire: ‘Cavolo, sono stato davvero con una persona così?’”.