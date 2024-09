Lunedì 23 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, e nel parterre over è tornato anche Mario Cusitore, discusso ex corteggiare di Ida Platano durante la passata stagione del dating show di Maria De Filippi.

Arrivato in studio, Mario ha avuto un confronto con Cristina Tenuta (con la quale si è sentito durante l'estate), ma ha dichiarato che si aspettava di averlo con Ida, verso la quale nutre ancora un forte interesse. Tuttavia, il cavaliere è stato invitato a prendere parte al programma per rimettersi in gioco.

Al momento, dato che siamo anche all’inizio, non ci sono novità sul fronte sentimentale, a differenza, invece, dell’aspetto lavorativo. Cusitore, infatti, non lavora più per Radio Kiss Kiss ed è disoccupato. E’ stato lui stesso ad annunciarlo sui social.

“In tanti mi chiedete perché non faccio più le pillole con Pippo Pelo e Adriana a Radio Kiss Kiss, come ma non mi vedete più in trasmissione, quindi tolgo tutti i dubbi e tento a precisare che io non lavoro più da dieci giorni per Radio Kiss Kiss, quindi io e Radio Kiss Kiss abbiamo interrotto i nostri rapporti per motivo che non sto qui a dire, sono cose nostre. Volevo togliervi questi dubbi affinché non sussisteranno più domande del genere. Mario è disoccupato”.