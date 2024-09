Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes sembrano essere sempre più vicini. Dopo aver flirtato con Shaila Gatta (dalla quale si è beccato un sonoro due di picche), adesso il modello milanese sembra aver cambiato obiettivo e messo nel suo mirino la modella brasiliana.

I due gieffini si sono baciati appassionatamente per provare la scena di un film. I concorrenti presenti, stupiti della piega passionale, hanno iniziato ad urlare: “Oddio eccoli, guardateli! Questo sì che era vero”, e poco dopo gli autori hanno chiamato Lorenzo e Helena in Confessionale.

Vicinanza tra Lorenzo e Helena, parla l'ex fidanzato di lei

In merito all’evidente vicinanza tra Lorenzo e Helena si è espresso anche l’ex fidanzato di quest’ultima, Carlo Motta, in un’intervista a Fanpage.it: “Spero non sia così stupida da pensare che un atteggiamento simile potrebbe portare a un risvolto positivo tra di noi, nel momento in cui ha scelto di comportarsi così sapeva a cosa sarebbe andata incontro. Sicuramente il rapporto con questo ragazzo è una dinamica positiva per il programma. In un reality in cui più resti in gioco, più guadagni, creare relazioni è sicuramente una cosa positiva. E lei lo sa. Ciò non vuol dire che ci sia solo un fine strategico nel suo comportamento, nel senso che non credo stia agendo controvoglia”.

Ma quando Lorenzo e Helena si baciavano, cosa facevano Shaila Gatta e Javier Martinez? L’ex velina di Striscia la Notizia e il pallavolista argentino hanno passato diverse ore insieme, stuzzicandosi a vicenda per tutta la serata. La complicità tra di loro è evidente (è stata la stessa ballerina a rivelare che l’ex volto di Temptation Island è quello che realmente le interessa), con lui che le faceva di continuo dei complimenti, e lei era imbarazzata ogni volta che i loro sguardi si incrociavano. A questo punto, pare che Shaila abbia definitivamente accantonato l’ipotesi Lorenzo, e che sia esclusivamente concentrata su Javier.