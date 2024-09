Nelle passate settimane, Beatrice Luzzi, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha comunicato ufficialmente che lei e Giuseppe Garibaldi non stanno insieme.

“E’ un argomento a cui tengo e vorrei venisse chiarito una volta per tutte: tra di noi c’è grande supporto e affetto, ma non siamo fidanzati. Io e Giuseppe siamo stati accusati di ambiguità, una cosa assurda: noi non siamo attori di un film che seguono una sceneggiatura, siamo persone in carne ed ossa con tutte le complessità personali, familiari e sociali che questo comporta. Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute al GF, altri mesi per riprendere contatti con il mondo esterno… Nessuna ambiguità, ma solo il tempo fisiologico necessario a capire che le nostre responsabilità, priorità e prospettive sono distanti dalle possibilità di creare un rapporto che vada oltre l’amicizia. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti”.

Intervistata dal settimanale Chi, l’opinionista del Grande Fratello è tornata a parlare del rapporto tra lei e Giuseppe, sottolineando come alcune problematiche nel loro rapporto emerse all’interno della Casa, si siano riproposte anche fuori: “Garibaldi è stato un riferimento sia dentro che fuori dalla Casa, però le problematiche che ci sono state nella Casa si sono riproposte fuori, e sono incompatibili con le mie responsabilità".