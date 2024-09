Circa quattro anni fa (era il 2020), Ilaria Galassi, attuale concorrente del Grande Fratello (insieme a Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo forma le Non è la Rai), in un’intervista rilasciata a Fanpage.it aveva rivelato per la prima volta di aver avuto una storia d’amore con Pietro Taricone, compianto ex concorrente della prima storia edizione del GF. La loro frequentazione, però, risale a molti anni prima che entrambi entrassero a far parte del mondo della televisione.

“Io e Pietro Taricone? Eravamo cuccioli. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. È durata per un anno, poi ho iniziato a fare Domenica In, andavo sempre meno ad Avezzano, spesso lavoravo anche l’estate. Pian piano ci siamo sentiti sempre meno. La sua morte? L’ho vissuta molto male. Non trovo parole per dire altro. È stata una cosa bruttissima”.

Come riportano i colleghi di Biccy.it, la Galassi, in un’altra intervista più datata, aveva parlato così di Taricone: “Pietro lo conobbi a Trasacco il paese in cui passavo le vacanze estive. Eravamo i due più carini del paese, ci siamo piaciuti tanto, ma a parte qualche bacetto non c’è stato niente fra di noi. Infatti ricordo che all’epoca uscì un giornale in cui c’era scritto che io avevo detto che lui aveva il p1sellino piccolo. Ma io non posso aver detto una cosa del genere perché non ci sono mai andata a letto, eravamo davvero troppo giovani. E poi non sono una che per farsi pubblicità si inventa certe cose”.