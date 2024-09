Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha bacchettato Shaila Gatta per via di alcuni atteggiamenti che l’ex velina di Striscia la Notizia ha avuto nei confronti di alcuni uomini della Casa: “La libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali”. Le parole dell’opinionista hanno sollevato un polverone, e ieri sono state commentate anche da Myrta Merlino, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5.

“A proposito di quello che ha detto Beatrice al Grande Fratello vorrei direi una cosa. Vogliamo dirlo che a noi degli impulsi dei maschi non ce ne frega nulla?!”, ha detto la Merlino

La Orlando è stata ancora più dura: “Questa è una frase bigotta che ci riporta indietro nel tempo, quando si pensava che la donna doveva coprirsi e non doveva mostrare la sua femminilità per tutelare gli uomini. La vera libertà della donna è quella di scegliere di ammaliare con il corpo o l’intelligenza o altre sue caratteristiche. E nessuna va additata. Questa cosa che ha detto Beatrice innesca un meccanismo spiacevole. Sul web c’era chi era a favore della Luzzi e chi per la Gatta”.

Alla fine è intervenuta anche Luxuria, che al pari delle colleghe ha condannato le affermazioni della Luzzi: “Il maschilismo delle donne è raccapricciante! Una donna può essere anche sensuale e per questo la Luzzi giustifica le reazioni di istinto degli uomini? Ma gli uomini se hanno delle reazioni forti se le devono reprimere. Non è che sono problemi delle donne. Ma stiamo scherzando? Adesso Beatrice fa gli uomini vittime delle donne terribili tentatrici e questo non è bello. Le donne hanno tutto il diritto di esprimersi come meglio credono senza doversi sentire giudicate da nessuno”.