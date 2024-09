Nella Casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi sta attraversando un momento di profonda crisi. Il coreografo avverte la mancanza della moglie Carmen Russo e della figlia Maria, e in lacrime ha spiegato a Clarissa Burt di sentirsi in colpa perché – partecipando al reality show di Canale 5 – avverte la sensazione di togliere momenti preziosi a sua figlia.

“Personalmente sono in crisi. Una parte di me, quella artistica, sta bene qua. Mi piace, mi diverto. Ma dopo la puntata mi manca molto la famiglia”. Poi, Enzo Paolo è scoppiato a piangere: “Ho una figlia e sono vecchio. Questo mi tortura. Ogni minuto che io non sto con mia figlia mi sento in colpa”. Clarissa ha provato a consolarlo: “Non sei vecchio, queste sono cose della vita che non possiamo controllare. Pensa al dono che hai avuto”. Ma Turchi ha replicato: “Non c'è rimedio”.

Enzo Paolo Turchi, in confessionale, ha spiegato che nonostante non trascorra tutta la giornata in compagnia della figlia, l'idea di essere sempre pronto a intervenire in caso lei dovesse avere bisogno di qualcosa lo rincuora. Nella Casa ha dovuto invece fare i conti con la consapevolezza che in queste settimane non ci sarà per Maria e questo lo addolora: “Non è che io stia tutto il giorno con lei. Però so che se dovesse avere bisogno ci sono. Stando qui, mi sento in colpa. Poi, ogni tanto mi prende un'altra storia. Quella di togliere a mia figlia momenti con me, essendo un po' grande. Mi è difficile stare normale, però non voglio che mia figlia mi veda in questo stato e la prendano in giro”.