in seguito alle dichiarazioni di Alessandro Rizzo in merito alla sua ex fidanzata Shaila Gatta (clicca QUI per l'articolo), nelle scorse ore la mamma dell'ex velina di Striscia la Notizia ha voluto replicare all'accuse dell'uomo in un'intervista rilasciata a 361 magazine.

"Mia figlia non ha mai fatto il nome del signor Rizzo. Ma siccome il signor Rizzo si sente in dovere di essere chiamato in causa, mi sento in dovere di rispondere a queste illazioni. La relazione di mia figlia con il signor Rizzo risale a oltre dieci anni fa, e mi chiedo come mai abbia deciso di esporre la sua verità proprio ora che mia figlia è nella Casa del Grande Fratello!

Lavorativamente parlando, il signor Rizzo è sempre stato un ostacolo per mia figlia. All'epoca non era apprezzato nell'ambiente e la sua vicinanza a Shaila non faceva altro che danneggiare lei".

La mamma della gieffina ha poi raccontato che è stato provvidenziale l'intervento del coreografo Marco Garofalo: "Mia figlia è uscita da questa relazione grazie all'aiuto del coreografo Marco Garofalo, che purtroppo non è più con noi. Lui le ha aperto gli occhi e per fortuna la vitadi Shaila è cambiata, e noi gli saremo per sempre grati. Ci è voluto un estraneo per aprire gli occhi di mia figlia, in quanto il signor Rizzo aveva fatto di tutto per allontanarla dalla sua famiglia.

Un Natale mia figlia era a casa dei suoceri. I due litigarono e scesero per strada per parlare. A quel punto, il signor Rizzo disse a mia figlia che non era più la benvenuta in casa sua e la lasciò da sola per strada in piena notte. Un modus operandi che ha ripetuto successivamente a Milano in occasione di un'audizione. Mia figlia aveva 18 anni e lui la lasciò nuovamente per strada di notte".