Una mossa social della sorella di Perla Vatiero, Loana, ha di fatto riacceso la polemica (a dire il vero mai sopita) sulla fine della relazione tra la vincitrice della passata edizione del Grande Fratello e Mirko Brunetti. Loana, infatti, ha piazzato un like ad un video pubblicato su TikTok nel quale veniva riportato un messaggio scritto da Deianira Marzano su Instagram.

“Nel caso di Mirko e Perla, il punto non è tanto che sia stata Perla a lasciarlo, ma piuttosto che ci sono stati numerosi errori e incomprensioni lungo il loro percorso. Perla, alla fine, era semplicemente stanca di questa situazione, e questo ha portato alla rottura tra i due. Non è necessario un tradimento per porre fine ad una relazione. Anzi, a volte può persino essere un punto di ripartenza. Il vero problema spesso sta in tanti piccoli atteggiamenti che, accumulandosi, ci fanno sentire non rispettati. Forse lui avrebbe dovuto evitare quelle piccole cose che, ai suoi occhi, sono diventate così rilevanti da farla sentire sfiduciata. Come, ad esempio, la presenza a quel compleanno, sapendo bene che avrebbe dato adito a commenti e polemiche”.

La mossa social di Loana Vatiero non è stata assolutamente gradita da una parte dei fan dell’ormai ex coppia, che la ritengono tra i responsabili della rottura tra la sorella e l'imprenditore rietino. Quando la Marzano scrive che Mirko avrebbe dovuto evitare delle cose, “come ad esempio, la presenza a quel compleanno, sapendo bene che avrebbe dato adito a commenti e polemiche”, il riferimento chiarissimo è all’incontro tra Brunetti e la sua ex Greta Rossetti al party di compleanno dello chef Federico Fusca. La vicenda, infatti, è stata riferita a Perla che, dopo poche ore, ha smesso di seguire su Instagram sia l’ex fidanzato che l’ex tentatrice.

E’ stata la stessa influencer originaria di Angri a raccontarlo durante una diretta su Instagram: “Il mio è stato un gesto dettato dalla rabbia, non lo so… Ho reagito così perché è stata una cosa che non mi aspettavo che lui facesse, avendo cose passate… Non me l’aspettavo, ci sono rimasta male quando sono venuta a conoscenza di determinate cose e io ho preferito levare il segui per avere un certo distacco, perché non è così facile come sembra”.