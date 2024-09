Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di chiudere con Shaila Gatta. Il modello milanese si è evidentemente reso conto che l’ex velina di Striscia la Notizia è molto più interessata a Javier Martinez che a lui e, dopo il bacio che questi ultimi si sono scambiati nella serata di ieri, si è sfogato con alcuni coinquilini.

“Si è staccato il feeling, anche a livello di contatto”, ha rivelato Lorenzo a Jessica Morlacchi. La cantante ha osservato: “Vabbè, lei preferisce Javier, dopo che t’ha visto così con Helena chi è che avrebbe preferito… Scusami eh”. A quel punto, Lorenzo ha fatto intendere di essersi avvicinato a Helena Prestes solo come ripiego: “Se lei mi fa ‘sono interessata, mi dispiace che non passiamo così tanto tempo insieme perché comunque come persona mi piaci’, io con Helena mi doso. Se non c’è questa cosa, un minimo, mi doso su cosa?”.

Poi ha aggiunto: “Quando abbiamo ballato insieme mi sono reso conto che il nostro feeling si è rotto, anche a livello fisico. Quella è la mia conferma del fatto che lei preferisce Javier. Ho fatto tutto da solo. Io con Helena mi doso molto perché anche io sono una persona rispettosa. Io comunque non sono fidanzato. Per me è una parentesi chiusa. Peccato. Sarebbe stato bello conoscerla un po’ di più”.

Alla possibile storia tra Shaila Gatta e Javier Martin e a quella tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes (con annessi triangoli e incroci) verrà dedicato un blocco durante la puntata in onda questa sera, giovedì 26 settembre. Non ci resta dunque che attendere per scoprire come evolveranno queste dinamiche all’interno della Casa.