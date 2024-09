Durante la conferenza stampa di presentazione della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha confermato l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia: Barbara D’Urso sarà ballerina per una notte nella seconda puntata (quella del 5 ottobre)

Le parole di Milly Carlucci

“La scelta di Barbara. C’è stato un tentativo anni fa di averla come ballerina per una notte ma non ci siamo riusciti perché era impegnata con tanti programmi e non c’era proprio la possibilità fisica oraria di farle fare qualcosa di diverso. Ma ci siamo tenute in contatto. Così le ho detto ‘perché non vieni adesso?’, lei un po’ ci ha pensato, e alla fine ha accettato. Glielo abbiamo chiesto perché è un personaggio, chi dovremmo invitare? Persone conosciute che non importa a nessuno vedere? No! Noi invitiamo personaggi che hanno una presenza carismatica con il pubblico. E ognuno ha il proprio pubblico e tutti i tipi di pubblico vanno rispettati, è ingeneroso dire di un pubblico tu sei bello e tu sei brutto. Lei è un personaggio importante e quindi ci siamo assicurati un personaggio importante”.