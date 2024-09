E’ stata una puntata del Grande Fratello incandescente quella andata in onda giovedì 26 settembre. A scatenare la discussione sono state alcune considerazioni fatte da Le Non è La Rai, che hanno poi generato un battibecco tra Beatrice Luzzi e Iago Garcia. Ma procediamo con ordine.

Su richiesta di Alfonso Signorini, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo hanno raggiunto il Confessionale per fare del gossip con il conduttore. Le tre gieffine hanno espresso il loro parere su Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, escludendo che tra i due possa nascere qualcosa che vada oltre una semplice amicizia, e che lei si è avvicinata al giovane idraulico perché starebbe portando avanti una strategia.

Le parole delle Non è la Rai hanno suscitato non poco fastidio in Mariavittoria, ma anche il totale disinteresse da parte di Tommaso. Per questo, Beatrice Luzzi ha deciso di intervenire suggerendo al gieffino di esporsi. Franchi, però, è parso piuttosto contrariato e ha lasciato intendere di non avere nulla da aggiungere.

A quel punto è intervenuto Iago Garcia: “Secondo me Tommaso è stato un signore perché non si è meso in mezzo nella discussione tra donne”. Poi, la stoccata dell’attore spagnolo all’opinionista: “Sei un po’ antica, secondo me. Siamo nel ventunesimo secolo…”.