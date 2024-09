Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 26 settembre, le Non è la Rai sono state chiamate in Confessionale da Alfonso Signorini. Durante il colloquio con il conduttore, le tre gieffine hanno sparlato di Mariavittoria Minghetti, ma quest’ultima ha ascoltato tutto, e una volta rientrato in salone è scoppiata la lite.

Si sono vissuti momenti di altissima tensione durante la quarta puntata del Grande Fratello. Convocate in Confessionale, le Non è la Rai sono state spinte da Alfonso Signorini ad esprimere la propria opinione sui coinquilini, e quando le è stato chiesto di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo hanno detto che “Non c’è trippa per gatti”. Non vedono, infatti, alcun interesse da parte della gieffina nei confronti del concorrente toscano, anzi ritengono che lei stia attuando una strategia. Ciò che le Non è la Rai non sapevano, però, è che Mariavittoria stava ascoltando tutto!

Tornate in salone, Le Non è la Rai hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con Mariavittoria Minghetti. Inizialmente le tre hanno fatto finta di nulla, poi, però quando Alfonso Signorini ha dato la parola al medico estetico è scoppiata la lite. “Se sono storta? Un pochino! Sto imparando tante cose su di me. Sinceramente avrei preferito che me lo venissero a dire in faccia – ha detto Mariavittoria -. Sarebbe stato più carino che me lo venissi a dire. Dicevi di amare la sincerità e poi? In generale visto che parliamo. Soprattutto con te Ilaria, parliamo e poi. Avete dato opinione su ciò che avete visto”. Pamela Petrarolo ha rimproverato, così come le sue compagne, la coinquilina: “Se fosse una persona che ti interessa ci avresti parlato di Tommaso, ma non ti interessa… tu non lo nomini nemmeno”. Dal canto suo, Mariavittoria ha fatto sapere di non avere granché da dire, anche perché conosce molto poco il giovane idraulico.

Ma come ha reagito Tommaso Franchi? Quando è stato interpellato da Alfonso Signorini, il gieffino ha dichiarato di non essere granché interessato, anche perché tra lui e Mariavittoria non c’è nulla. La tensione è proseguita anche durante una pausa pubblicitaria, con Mariavittoria che, particolarmente contrariata, ha definito le Non è la Rai “oche giulive false”.