Ieri pomeriggio si è tenuta la prima registrazione della nuova edizione di Amici. Non c’è stata solo la composizione della classe, le esibizioni (tra gli ospiti Mahmood, Angelina Mango e Sarah Toscano), e la presentazione della nuova professoressa di danza, Debora Lettieri (che ha preso il posto di Raimondo Todaro).

Negli studi Elios, infatti, il pubblico ha notato quella che sembra essere già la prima coppia di questa nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di TrigNo e Teodora. Pare che i due si siano conosciuti la scorsa estate durante i provini, ed entrambi hanno ottenuto il banco: lui grazie ad Anna Pettinelli e lei grazie proprio alla Lettieri.

Non solo la prima coppia, ad Amici 24 sembrano siano anche nate già delle amicizie. SuperguidaTv ha raccontato del legame tra Luk3 e Diego e della dedica che TrigNo ha fatto a Teodora durante la sua esibizione: “Pare esserci già qualcosa tra il cantante TrigNO e la ballerina spagnola Teodora. Galeotti furono i provini di Amici 24 durante questa lunga e calda estate. A quanto pare quando lui è sceso a cantare lei faceva il tifo e quando lui ha cantato una parte del brano con parole che dicevano: ‘sei bella…’ si è girato e l’ha indicata. […] Luk3 e Diego si sono scambiati diversi abbracci, segno che entrambi hanno già legato molto. Diego poi salutava il pubblico e ricambiava cuori e baci. Sui social, invece, dopo l’annuncio dell’ingresso di Diego Lazzari, sono scoppiate alcune polemiche. Insomma la classe sembra per ora ben equilibrata. Le occasioni per dare il via ad un anno davvero scoppiettante sembrano già esserci”.