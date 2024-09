Non solo le possibili storie e intrecci amorosi che coinvolgono Shaila Gatta, Javier Martinez, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha confessato ad alcune coinquiline che quello che inizialmente era nato come un gioco si sta trasformando in qualcosa di molto più serio. La cantante, infatti, ha ammesso di essersi presa una cotta per Luca Giglioli detto “Giglio”.

“Mi piace Giglio, è molto sensibile e questo mi manda fuori di testa – ha detto Jessica -. Prima me lo spupazzavo perché me lo vedevo come un fratellino, ora sono due giorni che tengo le distanze. Lui ha detto che fuori ha lasciato una cosa aperta, non ha detto di essere innamorato o che quella fuori è la sua fidanzata”.

La Morlacchi vorrebbe che le sue amiche parlassero con il parrucchiere romagnolo: “Voi dovete andare da Giglio e fargli una battuta tipo ‘ho parlato con Jessica e a lei piaci’. Sono cose che non voglio fare io, dovete fare voi e tastare un po’ il terreno”.