Al termine della quarta puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 26 settembre, Yulia Bruschi ha preso da parte Lorenzo Spolverato e gli ha fatto una rivelazione su un braccialetto che indossava Helena Prestes. La gieffina ha spiegato al modello milanese che il braccialetto in questione non era un semplice accessorio, ma aveva un significato molto più profondo e rituale.

Lorenzo, che aveva trovato l’oggetto in casa e pensava erroneamente appartenesse a Javier Martinez, è stato sorpreso di apprendere che era, in realtà, di Helena. Yulia ha sottolineato che il braccialetto è legato a una religione particolare, presente anche a Cuba, sua patria d’origine. La Bruschi ha rivelato che l’oggetto fosse associato a pratiche religiose specifiche che potevano influenzare il comportamento e il pensiero di chi lo indossa.

"Fa parte di una religione un po’ particolare quel braccialetto lì, esiste anche a Cuba. Quel braccialetto lì non ti fa ragionare lucido," ha spiegato Yulia. Le sue parole hanno suggerito che l’oggetto non fosse semplicemente un accessorio, ma qualcosa che poteva avere effetti sul benessere psicologico di chi lo portava. In sostanza, secondo Yulia, è un elemento che potrebbe alterare la chiarezza mentale e la percezione di chi lo indossa.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Spiazzato dalle parole di Yulia, Lorenzo ha chiesto come dovesse comportarsi riguardo all’oggetto. Allora, la gieffina ha consigliato di restituirlo, ma non immediatamente, suggerendo un certo riserbo al riguardo.