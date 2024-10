Durante la quinta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 30 settembre, Jessica Morlacchi ha nuovamente palesato il suo interesse nei confronti di Luca Giglioli: “Che ti devo dire Alfonso, mi piace!”, ha detto la cantante quando il conduttore le ha chiesto come sta e cosa pensa. Tra i due c’è un’importante differenza d’età (lui ha 24 anni e lei 37), ma la Morlacchi rivela: “E’ molto più maturo della sua età”. Cesara Buonamici le consiglia di non metterci una pietra sopra, ma di darsi tempo per conoscerlo meglio perché “nulla è perduto”, dice l’opinionista, e Beatrice Luzzi, per la prima volta, appoggia le parole della sua collega.

Giglio ha voluto chiarire sin da subito che tra i due non ci può essere qualcosa in più, almeno per adesso, nonostante lui stesso abbia detto: “Se dormissimo insieme, non dormiremmo e basta”. Poi conferma di non averle dato un palo perché il rapporto andrà aumentando.

La possibile storia tra Jessica e Luca è però ostacolata dalla presenza di Yulia Bruschi che, nonostante sia fidanzata e abbia al dito un anello da 50mila euro, si trova molto a suo agio in compagnia del parrucchiere romagnolo. “Giglio per me è un ragazzo speciale. Mi manca il mio fidanzato? A tratti”, rivela la concorrente. Interrogata da Signorini, la ragazza dichiara: “Io mi voglio focalizzare sul percorso e mi sto lasciando indietro tante cose, come la mia famiglia e la salute di mia mamma. Mi sto focalizzando su di me, nonostante fuori io abbia una persona a cui tengo”.

Jessica non si ritiene gelosa di Yulia, ma ha notato molta complicità che la fa soffrire. “Yulia mi attrae di più fisicamente”, rivela Giglio, e la Bruschi conclude: “Sono una ragazza di 26 anni che sta vivendo questa esperienza con serenità. Non sto facendo niente di male se gioco con i ragazzi. Non sto con voi (indica Jessica, ndr) perché voi state sempre ad inciuciare. Parlo tutti tranne che con te, chiediti perché”.